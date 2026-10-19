22 улицы Рязани остались без света. Как сообщает пресс-служба РГРЭС, в 19.21 произошло сложное технологическое нарушение, обесточившее улицы Дачную, Заречную, Луговую, Луковскую, Северную, Бронную, Октябрьскую, Энгельса, Маркса, Магистральную, Прижелезнодорожную, Медицинскую, Новикова-Прибоя, Пирогова, Космонавтов, Станкозаводскую, Молодцова, Культуры, Молодежную, а также переулки Первый Дачный, Второй Дачный и Первый Интернациональный.