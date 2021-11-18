Reuters: США попросили несколько стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.
ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.
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