Berg PRESS

377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дементьев
    Как говорится - "Хреновому танцору что то вечно мешает".  Вот только непонятно - откуда у Набиуллиной  яйца? Кто то и...Доклад Набиуллино...
  • Надежда Новопашина
    Мне он отвратителен. И никакой особой "правды" он не открывает - извращает и забалтывает  всё и вся.Как вам эксперт С...
  • Sergiy Che
    Это тот самый Кларксон, который съездив в Россию ругал русских за грубость и чисто русское хамство приводя в пример Б...«Пора отшлепать э...

Reuters: США попросили несколько стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх