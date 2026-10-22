В Новосибирской области объём снятых с банковских счетов наличных вырос со 151,7 млрд рублей в январе–феврале до более чем 205 млрд в июне–июле, а по стране доля россиян, предпочитающих хранить сбережения наличными, достигла 38%.
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