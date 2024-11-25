Пугающий потенциал: Ангела Меркель оценила ядерный потенциал России

Меркель призвала европейские страны к активным действиям по предотвращению применения Россией ядерного оружия, подчеркнув, что, несмотря на необходимость признания масштабов российской ядерной мощи, не следует поддаваться страху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии