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Пугающий потенциал: Ангела Меркель оценила ядерный потенциал России

Пугающий потенциал: Ангела Меркель оценила ядерный потенциал России

Меркель призвала европейские страны к активным действиям по предотвращению применения Россией ядерного оружия, подчеркнув, что, несмотря на необходимость признания масштабов российской ядерной мощи, не следует поддаваться страху.

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