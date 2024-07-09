«Благоустройство по выбору». Севастопольские сёлы должны стать современными точками притяжения

Севастопольцы, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», выбрали преображение территорий в трёх севастопольских сёлах — Орлиное, Родное и Вишневое.
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