За автоугон и кражи к реальному лишению свободы приговорен житель Приморского края

Уссурийский районный суд вынес приговор обвиняемому в совершении двух краж и угона автомобиля. Ранее, в июле прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 49-летнего местного жителя об угоне автомобиля.