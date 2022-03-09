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За автоугон и кражи к реальному лишению свободы приговорен житель Приморского края

Уссурийский районный суд вынес приговор обвиняемому в совершении двух краж и угона автомобиля.   Ранее, в июле прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 49-летнего местного жителя об угоне автомобиля.

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