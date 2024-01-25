В США поставили Блинкена на место словами о России

ВАШИНГТОН, 25 января, ФедералПресс. Американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер ответил на высказывания главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о присоединении Швеции к НАТО словами о России.
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