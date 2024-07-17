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Врач Степанова: фотостарение из-за солнечных лучей происходит даже в облачную погоду

Врач Степанова: фотостарение из-за солнечных лучей происходит даже в облачную погоду

Врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Степанова рассказала об особенностях фотостарения летом. Врач Степанова сообщила, что фотостарение характеризуется повреждением кожи вследствие воздействия солнечных лучей.

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