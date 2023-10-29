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Крым Оперативный

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Строительство экотехнопарков в Крыму позволит сократить количество мусорных

Строительство экотехнопарков в Крыму позволит сократить количество мусорных

Строительство экотехнопарков в Крыму позволит сократить количество мусорных полигонов с восьми до двух Кроме того, это позволит освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона.

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