Строительство экотехнопарков в Крыму позволит сократить количество мусорных полигонов с восьми до двух Кроме того, это позволит освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона.
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