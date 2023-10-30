Опавшие листья назвали вредными для здоровья

Ученые из Университета Южной Каролины навали опавшие листья вредными для здоровья. По их словам, опавшие листья широколиственных деревьев и иголки у хвойных являются источником биогенных стойких свободных радикалов (BPFR).
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