Медалями «За смелость во имя спасения» награждены полицейские из Находки Приморского края

В Управлении МВД России по Приморскому краю вручили медали «За смелость во имя спасения» сотрудникам патрульно-постовой службы отдела МВД России по Находкинскому городскому округу старшему сержанту полиции Сергею Щапову и сержанту полиции Владиславу Гурницкому за решительные и грамотные действия, проявленные в экстремальной ситуации.