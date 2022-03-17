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Медалями «За смелость во имя спасения» награждены полицейские из Находки Приморского края

В Управлении МВД России по Приморскому краю вручили медали «За смелость во имя спасения» сотрудникам патрульно-постовой службы отдела МВД России по Находкинскому городскому округу старшему сержанту полиции Сергею Щапову и сержанту полиции Владиславу Гурницкому за решительные и грамотные действия, проявленные в экстремальной ситуации.

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