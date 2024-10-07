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Разведка США: РФ предпочитает кандидатуру Трампа на президентских выборах

Разведка США: РФ предпочитает кандидатуру Трампа на президентских выборах

Представитель аппарата директора Национальной разведки США на брифинге заявил, что Россия видит более предпочтительной победу Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, в то время как Иран выражает поддержку Камале Харрис.

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