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Депутат Саратовской области помог молодому участнику СВО получить инвалидность и протезы

Депутат Саратовской области помог молодому участнику СВО получить инвалидность и протезы

Депутат областной Думы Евгений Ковалев оказал существенную помощь молодому человеку, участнику специальной военной операции (СВО), которому пришлось столкнуться со сложными проблемами после ампутации верхних конечностей в результате несчастного случая.

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