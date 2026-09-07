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Financial Times: Россия обеспечит более трети мировых поставок урана к 2040 году

Financial Times: Россия обеспечит более трети мировых поставок урана к 2040 году

Более трети мировых поставок урана будет приходиться на Россию к 2040 году. Об этом 7 сентября пишет газета Financial Times со ссылкой на доклад британской неправительственной организации CSA.

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