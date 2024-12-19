Владимир Зеленский допустил, что в будущем он будет снова будет комиком и снова будет «смешить людей», чем занимался до своего президентства, до 2019 года.
Зеленский после войны решил вернуться в шоу-бизнес
Комментарии
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Бендер Задунайский
Не комиком , а гомиком в "Голубой устрице".
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3 час.
ВВ
Владимир Витковский
... это тупое дикое животное надеется не быть забитым, как последний петушара???????
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3 час.
лл
лина любимцева
Зная теперь, что из себя представляет Зеленский, не думаю, что люди пойдут на него смотреть и будут искренне смеяться.
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2 час.
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