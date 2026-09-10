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Шоу-бизнес: Вышла за бывшего Высоцкой и родила в 38: Как живёт Янина Колесниченко из «Маргоши», которая поступала в театральный 5 раз

Шоу-бизнес: Вышла за бывшего Высоцкой и родила в 38: Как живёт Янина Колесниченко из «Маргоши», которая поступала в театральный 5 раз

Её творческий путь начинался с больших сложностей. А в театральные вузы её и вовсе брать не хотели.

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