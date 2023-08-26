Немного конспирологии по поводу живого Директора

Западные спецслужбы, как пишут иностранные таблоиды, не верят, что глава "оркестрантов" погиб. А наши конспирологи активно обсуждают различные версии происходящего, в том числе и те, в которых Евгений Викторович жив-здоров и внимательно наблюдает за всем происходящим со стороны.