Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат

При выполнении нормативов военнослужащие используют гранаты двух видов: Ф-1 и РГД-5. .

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