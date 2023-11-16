НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Португалия при Мартинесе выиграла все 9 матчей с общим счетом 34:2. Роналду забил 10 голов

Португалия при Мартинесе выиграла все 9 матчей с общим счетом 34:2. Роналду забил 10 голов

Сегодня пиренейская команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в квалификации Евро-2024. С начала 2023 года португальцы одержали 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграли все матчи под руководством Мартинеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх