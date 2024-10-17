15 забавных смс-фрагментов, которые хочется показать миру

Порой обычный диалог в переписке может получиться забавным и запоминающимся. Не стоит удивляться, ведь мы не можем предугадать, что напишет собеседник, да и сами можем импульсивно написать что-то интересное.
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