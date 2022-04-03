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Производство фильма «Плохие парни 4» приостановили из-за инцидента с Уиллом Смитом на «Оскаре»

Производство фильма «Плохие парни 4» приостановили из-за инцидента с Уиллом Смитом на «Оскаре»

Производстви фильма «Плохие парни 4» было приостановлено из-за инцидента с Уиллом Смитом на премии «Оскар», сообщает «ФАН» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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