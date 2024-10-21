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Царьград

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Желтый туман, накрывший Пермь, может быть опасным для здоровья

Желтый туман, накрывший Пермь, может быть опасным для здоровья

Это связано с высоким уровнем загрязнения воздуха.В ближайшие дни пермяки снова смогут наблюдать желтый туман.

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