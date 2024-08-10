Распространяемая в интернете информация о якобы введении в приграничных районах Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) является ложной и направлена на дестабилизацию обстановки в стране.
СМИ: информация о введении в Белоруссии режима КТО является ложной
Комментарии
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Владимир Шалимов
А пора бы уже и сябрам свою СВО (или КТО объявлять). Тоже мне, союзное государство, блин! Пока одна часть "Союза" воюет, вторая для себя у врагов мир выторговывает. Вот вам и весь бацька Рыгорович!
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17 час.
Галина 123
Дебил вы, батенька. Видно что в армии не служили. Хотите еще 1000 км линии боевых действий с бандерами.
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17 час.
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