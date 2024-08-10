СМИ: информация о введении в Белоруссии режима КТО является ложной

Владимир Шалимов

А пора бы уже и сябрам свою СВО (или КТО объявлять). Тоже мне, союзное государство, блин! Пока одна часть "Союза" воюет, вторая для себя у врагов мир выторговывает. Вот вам и весь бацька Рыгорович!