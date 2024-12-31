Доллар в 2025 году может вырасти до 110 рублей

По прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, на курс рубля в 2025 году будут оказывать значительное влияние геополитическая обстановка, санкционная риторика, а также ситуация с бюджетными расходами.