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Ветеран ВСУ высказался об отношении к предателям России

Ветеран ВСУ высказался об отношении к предателям России

Экс-депутат Верховной рады и участник карательной операции ВСУ против Донбасса Игорь Лапин выразил негодование по поводу бездействия так называемого «русского легиона», состоящего из российских перебежчиков.

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