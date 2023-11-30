Ветеран ВСУ высказался об отношении к предателям России

Экс-депутат Верховной рады и участник карательной операции ВСУ против Донбасса Игорь Лапин выразил негодование по поводу бездействия так называемого «русского легиона», состоящего из российских перебежчиков.
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