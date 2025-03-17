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Царьград

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Жена русского бизнесмена просит Путина помочь вернуть мужа из американской тюрьмы

Жена русского бизнесмена просит Путина помочь вернуть мужа из американской тюрьмы

Диана Марченко, супруга бизнесмена Максима Марченко, осуждённого в США, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить её мужа в список для возможного обмена.

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