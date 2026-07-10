Воробьев: Россия могла бы дойти до финала ЧМ-26

В футболе нет ничего невозможного, подчеркнул нападающий «Локомотива».фото: t.me/fclokomotivСборная России точно бы вышла из группы и смогла бы дойти до финала чемпионата мира 2026 года, заявил 10 июля нападающий национальной команды и «Локомотива» Дмитрий Воробьев.