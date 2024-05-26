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Врачи: овсяная каша может вызвать проблемы с желудком

Врачи: овсяная каша может вызвать проблемы с желудком

Овсянка может быть опасна для желудка, особенно в форме быстрорастворимых хлопьев.Овсяная каша, давно зарекомендовавшая себя как полезный продукт и оптимальный вариант для завтрака, может навредить здоровью желудка.

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