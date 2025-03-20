Проезд через железнодорожный переезд ограничат под Петрозаводском

Ремонтные работы запланированы на переезде у МелиоративногоФото: «RuNews» Движение автомобильного транспорта будет ограничено 21 марта на железнодорожном переезде, который расположен недалеко от поселка Мелиоративный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии