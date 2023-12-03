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«Виновник сбежал». Во Владивостоке произошло массовое ДТП

«Виновник сбежал». Во Владивостоке произошло массовое ДТП

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП на Волховской, 5. Водитель автомобиля Nissan Skyline не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi Colt, которого отбросило на Toyota Fielder, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl.

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