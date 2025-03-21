Назначение нового главы миссии ООН в Ливии. А есть ли перспективы?

Глава миссии ООН по Ливии — должность очень примечательная. И хоть эта должность не предполагает руководства серьезными структурами или большой группой сотрудников, оказывается, что представитель международной организации влияет на одну из самых важных сторон жизни ливийцев — на организацию выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии