Назначение нового главы миссии ООН в Ливии. А есть ли перспективы?

Глава миссии ООН по Ливии — должность очень примечательная. И хоть эта должность не предполагает руководства серьезными структурами или большой группой сотрудников, оказывается, что представитель международной организации влияет на одну из самых важных сторон жизни ливийцев — на организацию выборов.