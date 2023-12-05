Выдумала беременность, чтобы заставить мужа хоть что-то делать. А он предложил аборт

однако автор странного человека придумал)) до свадьбы он работал как проклятый ,а после свадьбы лег на диван))видно так общение с женой повлияло 😂. отсюда вывод)) свадьба зло, жена гадость 😂

Майя Maja

"Ему очень понравилось бездельничать." Ключевая фраза и этим все сказано ею же!. Значит все понимает правильно. "- Ну, мы же еще совсем молодые. Мир не посмотрели, не погуляли толком…" Ну а уж это высказывание бездельника окончательно все ставит на свои места. И нечего ради такого уродца себя обесценивать. Ноги в руки и вперед по дороге СВОЕЙ и только своей жизни!)