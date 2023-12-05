Около года назад я вышла замуж. Мне 25, Ване 28. Оба работаем, перед свадьбой накопили денег на жилье.
Выдумала беременность, чтобы заставить мужа хоть что-то делать. А он предложил аборт
Комментарии
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Владимир Соколов
однако автор странного человека придумал)) до свадьбы он работал как проклятый ,а после свадьбы лег на диван))видно так общение с женой повлияло 😂. отсюда вывод)) свадьба зло, жена гадость 😂
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8 час.
Майя Maja
"Ему очень понравилось бездельничать." Ключевая фраза и этим все сказано ею же!. Значит все понимает правильно. "- Ну, мы же еще совсем молодые. Мир не посмотрели, не погуляли толком…" Ну а уж это высказывание бездельника окончательно все ставит на свои места. И нечего ради такого уродца себя обесценивать. Ноги в руки и вперед по дороге СВОЕЙ и только своей жизни!)
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3 час.
Майя Maja
...и желательно скалкой и скородой, старой чугунной т.к. на другую он не заработал - все прожрал))
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3 час.
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