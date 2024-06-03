Хакеры атаковали компанию «Смарт офис». На СДЭК они не остановились

За атакой на СДЭК последовала атака на «Смарт офис» — на работу серверов это, предположительно, не повлиялоIT-компания «Смарт офис», специализирующаяся на обслуживании серверов 1С, подверглась хакерской атаке, — об этом сообщает пресс-служба компании, отметив, что инцидент не повлиял на работу серверов и клиентов 1С, поскольку инфраструктуры компаний не связаны.