Тамбовчанку приговорили к лишению свободы за долги по алиментам

Судебные приставы возбудили в отношении жительницы Тамбова уголовное дело за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, после чего суд приговорил женщину к трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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