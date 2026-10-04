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Царьград

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Мясников сообщил: кофе приносит пользу сердцу, печени и костям

Мясников сообщил: кофе приносит пользу сердцу, печени и костям

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову заявил о пользе кофе. По его словам, напиток укрепляет сердце, печень и кости, а также помогает сохранять молодость и борется с деменцией.

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