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Квартира от Крутого, предательство на ТВ и мысли об убийстве матери: как живет Диана Анкудинова после тяжелого детства

Квартира от Крутого, предательство на ТВ и мысли об убийстве матери: как живет Диана Анкудинова после тяжелого детства

Весной 2024 года Диана Анкудинова успешно окончила ГИТИС, получив диплом эстрадного факультета. Сегодня она самостоятельно строит свою музыкальную карьеру, записывает песни и собирает концертные залы без помощи крупных продюсерских центров.

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