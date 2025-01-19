Синоптик Ильин не исключил, что зима в 2025 году может перейти на март

Надо признать, не такой "холодной русской зимы" мы ждали. Конечно, такое происходит не первый год, но текущие погодные условия заставляют многих задумываться о глобальном потеплении и тому подобных вещах.
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