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Лавров передал Гутерришу видеообращение луганской школьницы Савенковой

Лавров передал Гутерришу видеообращение луганской школьницы Савенковой

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передал генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой.

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