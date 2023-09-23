Лавров передал Гутерришу видеообращение луганской школьницы Савенковой

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передал генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой.
Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передал генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой.
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