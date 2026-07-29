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Цены на арбузы и дыни в России выросли из-за погоды и роста импорта

Цены на арбузы и дыни в России выросли из-за погоды и роста импорта

В российских регионах по сравнению с 2025 годом подорожали бахчевые культуры. Несмотря на начало сезона, стоимость арбузов и дынь увеличилась до 42%, сообщили 29 июля «Известия», ссылаясь на данные еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.

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