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Косметолог о губах Загитовой: «Когда явно видно увеличение – работа выполнена не очень качественно»

«На фотографиях видно, что Алина Загитова увеличила губы. Думаю, объем препарата больше чем 1 мл или филлер был очень плотный, потому что губы увеличены как по контуру, так и в объеме.

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