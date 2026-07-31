В Студенке Харьковской области появились листовки, написанные от лица ВС РФ В населённом пункте Студенок Харьковской области местные жител.
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В Студенке Харьковской области появились листовки, написанные от лица ВС РФ В населённом пункте Студенок Харьковской области местные жител.
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