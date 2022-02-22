Разрешение конфликта: политологи о признании ДНР и ЛНР

Выступление президента Путина о признании республик Донбасса произвело сильное впечатление мощным антикоммунистическим зарядом и подведением политико-правовой базы под утверждение о легитимности современной Украины как таковой, отмечают политологи.
Выступление президента Путина о признании республик Донбасса произвело сильное впечатление мощным антикоммунистическим зарядом и подведением политико-правовой базы под утверждение о легитимности современной Украины как таковой, отмечают политологи.
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