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Разрешение конфликта: политологи о признании ДНР и ЛНР

Разрешение конфликта: политологи о признании ДНР и ЛНР

Выступление президента Путина о признании республик Донбасса произвело сильное впечатление мощным антикоммунистическим зарядом и подведением политико-правовой базы под утверждение о легитимности современной Украины как таковой, отмечают политологи.

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