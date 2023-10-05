Рост российского влияния в мире является заслугой президента Владимира Путина. Такую точку зрения в интервью телеканалу PBS изложила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которую трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране.
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