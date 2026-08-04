Эксперт заявил, что российская спутниковая система «Рассвет» обеспечивает связь над Украиной минимум два часа в сутки

Российская спутниковая система «Рассвет» обеспечивает связь над территорией Украины минимум два часа в сутки, заявил эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец в интервью украинскому изданию «Милитарный».
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