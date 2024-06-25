Ни одна застава не сдалась! Подвиг пограничников в годы Великой Отечественной

От меня : (Думаю даже в военных архивах очень мало фотоматериалов первых часов ВОВ, пограничники оказались героями, не одна застава не сдалась , а было их чуть больше 2000) Во время Великой Отечественной пограничники приняли первый удар врага.
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