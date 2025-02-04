Безрукова и Сябитова осудили оскандалившуюся жену Петросяна

Татьяна Брухунова вызвала шквал критики из-за фейковых сумок Birkin. Скандал вокруг молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, пристыдившей россиянок за поддельные сумки Hermes Birkin, набирает обороты.
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