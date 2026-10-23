В школе № 6 Вышнего Волочка прошла встреча с актёром Денисом Власенко. Мероприятие собрало учащихся в актовом зале и стало наградой для литературного клуба «Чеховский сад».
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