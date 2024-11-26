Большое агрономическое совещание: стратегические приоритеты в растениеводстве

Во Владимире 19-21 ноября прошло Всероссийское совещание филиалов Россельхозцентра, посвященное предварительным итогам работы в 2024 году и задачам на ближайшее будущее в рамках выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства Российской Федерации и обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности страны.