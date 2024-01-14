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Крымская газета

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Чем полезен и кому противопоказан рыбий жир

Чем полезен и кому противопоказан рыбий жир

Человечество начало принимать рыбий жир в медицинских целях ещё в позапрошлом веке. Что сегодня известно об этой пищевой добавке и кому она противопоказана? Гость из глубин Любой врач знает, что без витаминов омега-3 и омега-6 в организме происходят сбои.

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