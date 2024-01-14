Чем полезен и кому противопоказан рыбий жир

Человечество начало принимать рыбий жир в медицинских целях ещё в позапрошлом веке. Что сегодня известно об этой пищевой добавке и кому она противопоказана? Гость из глубин Любой врач знает, что без витаминов омега-3 и омега-6 в организме происходят сбои.