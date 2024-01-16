Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Украине

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди были обсуждены несколько вопросов, включая ситуацию на Украине, по информации пресс-службы Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии